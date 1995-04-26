Петербуржец и анапчанин выиграли по 1 000 000 рублей на АЗС

Наградили счастливчиков со спортивным драйвом. Житель Анапы Андрей получил 1 000 000 рублей от амбассадора бренда капитана G-Drive на автодроме в Олимпийском парке в Сочи во время старта нового сезона G-Drive Российской серии кольцевых гонок. На старт вышли более 50 машин, заправленных фирменным топливом.

«Мои хобби и работа связаны с автомобилями, – рассказал Андрей, – Вот и сейчас они принесли мне преимущество. Пока не осознал, что стал миллионером». Как распорядиться выигрышем, анапчанин решит позже.

Заправка топливом на АЗС привела к победе и петербуржца Максима, который получил свой суперприз в 1 000 000 рублей на футбольном матче «Зенит-Динамо» в Санкт-Петербурге.

«Я часто заправляюсь на АЗС сети «Газпромнефть». Люблю здесь выпить кофе, особенно при дальних поездках. Нравится уровень обслуживания и пожелания хорошего дня от персонала», – поделился Максим. Выигрыш он планирует потратить на путешествие с семьёй к морю и покупку новой машины.

До 17 мая выиграть 1 000 000 рублей в акции «Маршрут к миллиону» в разных регионах России может каждый клиент АЗС сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ», где действует программа лояльности «Нам по пути». Розыгрыши проходят еженедельно, чем больше заправок – тем выше шансы на победу. Миллионерами уже стали автолюбители в Подмосковье, Красноярске и Новом Уренгое. Кроме суперпризов по миллиону рублей еженедельно разыгрывается 2 тысячи призов по 1000 бонусов программы лояльности «Нам по пути».

Для участия в розыгрыше необходимо быть участником программы лояльности «Нам по пути» и зарегистрироваться на странице акций в приложении «АЗС Газпромнефть». После этого – заправлять от 30 литров бензина, дизеля или сжиженного углеводородного газа в центральном регионе и на юге России, или от 25 литров – на Урале и в Сибири.

Найти путь до ближайших АЗС, а также ознакомиться с действующими акциями и их условиями можно на сайте или в приложении «АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.

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