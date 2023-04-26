Беглов обещал решить проблему обманутых дольщиков Петербурга до конца 2023 года

Беглов обещал решить проблему обманутых дольщиков Петербурга до конца года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что до конца 2023 года в городе будет решена проблема обманутых дольщиков. Об этом градоначальник заявил 26 апреля 2023 года во время выступления в Законодательном собрании города.

- На начало 2019 года в Петербурге было около 1 миллиона квадратных метров проблемных жилых площадей, - рассказал Беглов.

Со слов губернатора, до конца текущего года в Петербурге должны будут сдать в эксплуатацию последние корпуса таких долгостроев как ЖК "Ломоносов" и ЖК "Парнас". Беглов подчеркнул, что после этого проблема обманутых дольщиков будет решена полностью.

Также градоначальник отметил, что в Петербурге активней начнут строить метро за счет трех дополнительных горнопроходческих щитов, которые будут задействованы уже в этом году.