Проезжавшего через дорогу самокатчика сбили на Гражданском проспекте в Петербурге

Полиция проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции Калининского района Северной столицы проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 19-летний молодой человек на самокате. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Авария произошла 25 апреля около десяти часов вечера на углу Гражданского проспекта и улицы Гидротехников. На парня на самокате въехал автомобиль «Митсубиси Лансер», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Известно, что самокатчик переезжал дорогу на красный сигнал светофора. Поэтому водитель на машине не успел затормозить. После ДТП парня госпитализировали. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Состояние водителя иномарки не уточняется.