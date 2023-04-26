Туристический поток в Петербурге восстановился на 77% после пандемии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге постепенно увеличивается туристический поток. Как и во всем мире он сильно упал с начала пандемии, которая случилась в 2020 году. С тех пор туристический поток по сравнению с 2019 годом в Северной столице восстановился на 77 процентов. Об этом 26 апреля 2023 года рассказал губернатор Александр Беглов во время выступления в Законодательном собрании города.

- В 2022 году Петербург принял более 8 миллионов туристов, что на треть больше, чем было годом ранее. далось сохранить индустрию гостеприимства в пандемию и в условиях санкций, - подчеркнул градоначальник.

Санкт-Петербург, как Культурная столица страны, является одним из самых популярных направлений за счет своих музеев и театров. Также большой туристический поток в городе наблюдается летом во время белых ночей.