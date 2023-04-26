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НовостиОбщество26 апреля 2023 8:47

Средняя зарплата в Петербурге выросла до 84,5 тысяч рублей

За год рост составил более 11 процентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге выросла средняя зарплата на 11 процентов

В Петербурге выросла средняя зарплата на 11 процентов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за прошлый 2022 год выросла средняя зарплата. По данным губернатора Северной столицы Александра Беглова, которые он представил 26 апреля 2023 года на заседании в Законодательном собрании, в среднем петербуржцы зарабатывают почти по 84,5 тысяч рублей.

- Средняя номинальная заработная плата за 2022 год в Петербурге достигла 84 480 рублей. Рост за год составил 11,2 процентов, - сообщил градоначальник.

Что касается минимальной заработной платы, то по итогам прошлого года в Петербурге она оставила 23,5 тысяч рублей, что на 38,2 процентов выше, чем было в 2018 году, а также на 45 процентов выше федерального показателя.

Напомним, что по данным hh.ru в январе 2023 года средняя зарплата в Петербурге, которую предлагали работодатели, составляла чуть более 65 тысяч рублей.