Убийц голубей ищут в Петербурге

Полицейские в Кировском районе разыскивают стрелков по голубям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разыскивают убийц голубей. Днем во вторник, 25 апреля 2023 года, в отделение МВД по Кировскому району обратилась пенсионерка, которая рассказала, что кто-то стреляет по птицам у нее во дворе. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 16:31 в полицию обратилась 62-летняя пенсионерка сообщившая, что во воре дома по улице Трефолева стреляют, - рассказали в полиции.

На место сразу же приехал наряд полиции. У дома 11 по улице Трефолева были обнаружены два мертвых голубя, в теле которых были ранения округлой формы диаметров в 0,6 миллиметров.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и разыскивают стрелков. Отметим, что никто из людей в результате стрельбы не пострадал.