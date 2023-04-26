Убийц голубей ищут в Петербурге

Полицейские в Кировском районе разыскивают стрелков по голубям
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разыскивают убийц голубей. Днем во вторник, 25 апреля 2023 года, в отделение МВД по Кировскому району обратилась пенсионерка, которая рассказала, что кто-то стреляет по птицам у нее во дворе. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.
- В 16:31 в полицию обратилась 62-летняя пенсионерка сообщившая, что во воре дома по улице Трефолева стреляют, - рассказали в полиции.
На место сразу же приехал наряд полиции. У дома 11 по улице Трефолева были обнаружены два мертвых голубя, в теле которых были ранения округлой формы диаметров в 0,6 миллиметров.
По факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и разыскивают стрелков. Отметим, что никто из людей в результате стрельбы не пострадал.