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НовостиОбщество26 апреля 2023 9:18

Число ДТП по вине водителей общественного транспорта в Петербурге сократилось на 25% за год

Этому поспособствовала транспортная реформа
Авторы (2):
Анастасия НУРАДИЛОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Число ДТП по вине водителей общественного транспорта в Петербурге сократилось на 25% за год.

Число ДТП по вине водителей общественного транспорта в Петербурге сократилось на 25% за год.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время отчета перед Законодательным собранием 26 апреля подвел итоги транспортной реформы, которая начала действовать в Северной столице в прошлом году. По словам главы города, за это время количество ДТП по вине водителей общественного транспорта сократилось на 25 процентов, а число пострадавших – на 20 процентов.

Также Александр Беглов рассказал об общей тенденции снижения количества дорожно-транспортных происшествий за последние четыре года.

- Количество аварий сократилось на 45 процентов за четыре года, а число погибших стало ниже на 40 процентов, - заявил губернатор.

Он отметил, что положительная тенденция может быть связана с увеличением количества камер, которые контролируют обстановку на дорогах. Сейчас в городе работают 966 таких комплексов.