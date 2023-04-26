Проезд по площади Труда в Петербурге ограничат на месяц в 28 апреля

В двух районах Петербурга ограничат проезд с 28 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 28 апреля 2023 года запланированы ограничения движения с двух районах города: Адмиралтейском и Красногвардейском. Так, в центре города будут проводить ремонт дорог, из-за чего на ряде улиц ограничат проезд на месяц. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- С 28 апреля по 6 мая будет ограничен проезд по Галерной улице от набережной Ново-Адмиралтейского канала до площади Труда. А проезд по площади Труда ограничат на целый месяц до 28 мая, - рассказали в ГАТИ.

Также с 28 апреля по 6 мая будет закрыт проезд по Сивкову переулку у улицы Ивана Черных.

В Красногвардейском будет закрыт проезд по Шафировскому проспекту от Пискаревского проспекта до КАД. Ограничение введут с 23:00 часов 28 апреля до 20:00 часов 30 апреля. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее продумывать свои маршруты.