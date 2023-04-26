Количество многодетных семей увеличилось до 53 тысяч в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За четыре года в Петербурге заметно выросло количество многодетных семей. Их стало больше на 10 тысяч. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов 26 апреля во время ежегодного отчета Законодательному собранию.

- В Петербурге сейчас живет 53 тысячи многодетных семей. Это самая важная победа, которую мы вместе с вами одержали, - отметил глава города.

Он также подчеркнул, что Петербург стал быстрее решать жилищные вопросы многодетных семей. За четыре года очередь сократилась в три раза – с шести тысяч до двух. Всего в Петербурге живет 615 тысяч семей с детьми. Четверть из них получают социальную поддержку из городского и федерального бюджетов.

Напомним, губернатор рассказал также о повышении зарплат в Петербурге. По его словам, заработные платы увеличились до 84,5 тысяч рублей.