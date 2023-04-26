В Петербурге задержанного по делу об изнасиловании женщины 14-летнего подростка отпустили домой

Мальчика допросили, но не стали арестовывать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции допросили 14-летнего подростка, которого подозревают в изнасиловании 45-летней женщины. Напомним, петербурженка сама обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и рассказала о случившемся. Продолжение истории пишет «Мойка 78».

- Парня опросили и отпустили домой. Известно, что он – гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Но неизвестно, живет ли он постоянно в Петербурге или приехал сюда в гости, - сообщает издание.

В правоохранительных органах рассказали, что на миграционном учете мальчик не состоит. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Напомним, по словам пострадавшей женщины, парень сначала долго ломился в ее дверь. Тогда женщина позвонила в полицию, но до приезда сотрудников все-таки решила впустить соседа. Когда ему открыли, он набросился на петербурженку и изнасиловал ее.