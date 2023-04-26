Компания Ladoga может начать производство чешских ликеров Fruko Schulz в Петербурге

Ladoga может начать выпуск чешских ликеров Fruko Schulz в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге могут начать выпуск чешских ликеров Fruko Schulz. Известная компания Ladoga получила декларацию для производства алкогольного напитка и локализации его на российских рынок. Об этом 26 апреля 2023 года сообщает "Комммерсантъ".

- Декларацию о соответствии для выпуска ликеров компания получила в марте. Крепость напитков от 20 до 40 процентов. Отмечается, что производство собираются запустить на площадке Ladoga в Петербурге, - пишет издание.

По предварительным данным, в Петербурге будут выпускать до 5 миллионов дал в год.

На российским предприятии отмечают, что в первом квартале 2023 года импорт продукции Fruko Schulz вырос сразу в 10 раз. В этом году планируется импортировать порядка 100 тысяч дал.

Отметим, что чешские ликеры Fruko Schulz выпускаются на фабрике, которая была основана в 1898 году.