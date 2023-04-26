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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:03

Парк электробусов в Петербурге вырастет в 10 раз за два года

Сейчас на линии работают 11 таких машин
Авторы (2):
Анастасия НУРАДИЛОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Парк электробусов в Петербурге вырастет в 10 раз за два года.

Парк электробусов в Петербурге вырастет в 10 раз за два года.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета Законодательному собранию 26 апреля рассказал об увеличении подвижного состава наземного пассажирского транспорта. В ближайшее два года планируется пополнить его 120 новыми электробусами.

- 11 таких машин уже вышли на линию, - отметил глава города.

По его словам, в этом году в Северной столице начнут строить инновационный парк электробусов на 400 машин. Он появится в производственной зоне «Ржевка». Его проектирование завершили еще в прошлом году, поэтому в следующем году парк планируют запустить.

Сейчас электробусы работают на 128 маршруте. В парке «Горэлектротранса» также работают троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Их часто называют электробусами с динамической зарядкой.