Парк электробусов в Петербурге вырастет в 10 раз за два года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета Законодательному собранию 26 апреля рассказал об увеличении подвижного состава наземного пассажирского транспорта. В ближайшее два года планируется пополнить его 120 новыми электробусами.

- 11 таких машин уже вышли на линию, - отметил глава города.

По его словам, в этом году в Северной столице начнут строить инновационный парк электробусов на 400 машин. Он появится в производственной зоне «Ржевка». Его проектирование завершили еще в прошлом году, поэтому в следующем году парк планируют запустить.

Сейчас электробусы работают на 128 маршруте. В парке «Горэлектротранса» также работают троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Их часто называют электробусами с динамической зарядкой.