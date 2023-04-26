Парк электробусов в Петербурге вырастет в 10 раз за два года.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Губернатор Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета Законодательному собранию 26 апреля рассказал об увеличении подвижного состава наземного пассажирского транспорта. В ближайшее два года планируется пополнить его 120 новыми электробусами.
- 11 таких машин уже вышли на линию, - отметил глава города.
По его словам, в этом году в Северной столице начнут строить инновационный парк электробусов на 400 машин. Он появится в производственной зоне «Ржевка». Его проектирование завершили еще в прошлом году, поэтому в следующем году парк планируют запустить.
Сейчас электробусы работают на 128 маршруте. В парке «Горэлектротранса» также работают троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Их часто называют электробусами с динамической зарядкой.