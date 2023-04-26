Пропавшую 16-летнюю девочку третью неделю ищут в Петербурге

Девочка пропала 7 апреля. Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры приступили к поискам 16-летней девушки в Петербурге. Она ушла из дома две недели назад, и с тех пор нет информации о местонахождении. Ориентировку с фотографией пропавшей петербурженки разместили на официальных ресурсах поискового отряда «Лиза Алерт».

- Девочка 2007 года рождения пропала в Северной столице 7 апреля, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшей девочки-подростка – 160 сантиметров. Она нормального телосложения, с темно-русыми волосами и серыми глазами. В день исчезновения девочка была одета в черную жилетку, темную водолазку, темные джинсы и белые кроссовки.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы помочь в распространению по городу ориентировок и в случае необходимости смогут отправиться на поиски пропавшей петербурженки.