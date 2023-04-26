Спрос на барменов вырос в Петербурге на 146%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более пяти тысяч вакансий бармена размещены на сайтах объявлений в Петербурге. За последнее время работодатели увеличили спрос на этих специалистов на 146 процентов по сравнению с весенними показателями в прошлом году. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе hh.ru.

- Бармены работают в любых заведениях, где есть бар, то есть это может быть и кафе, и ресторан, и ночной клуб. Но если заведение само по себе является баром, то бармен тут становится центральной фигурой и к нему уже предъявляются более серьезные требования, - говорится в сообщении.

По словам экспертов, проще всего устроиться барменом в петербургские сетевые пиццерии, рестораны с быстрой доставкой еды и напитков, а также в сети гостиниц. Профильного образования для этого не требуется, но существуют различные курсы по барному делу.

По данным hh.ru, заработная плата барменов в Петербурге на апрель текущего года варьируется от 46 до 67 тысяч рублей.