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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:34

Спрос на барменов вырос в Петербурге на 146%

Работодатели разместили более 5 тысяч объявлений
Анастасия НУРАДИЛОВА
Спрос на барменов вырос в Петербурге на 146%.

Спрос на барменов вырос в Петербурге на 146%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Более пяти тысяч вакансий бармена размещены на сайтах объявлений в Петербурге. За последнее время работодатели увеличили спрос на этих специалистов на 146 процентов по сравнению с весенними показателями в прошлом году. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе hh.ru.

- Бармены работают в любых заведениях, где есть бар, то есть это может быть и кафе, и ресторан, и ночной клуб. Но если заведение само по себе является баром, то бармен тут становится центральной фигурой и к нему уже предъявляются более серьезные требования, - говорится в сообщении.

По словам экспертов, проще всего устроиться барменом в петербургские сетевые пиццерии, рестораны с быстрой доставкой еды и напитков, а также в сети гостиниц. Профильного образования для этого не требуется, но существуют различные курсы по барному делу.

По данным hh.ru, заработная плата барменов в Петербурге на апрель текущего года варьируется от 46 до 67 тысяч рублей.