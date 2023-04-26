Ребенка-инвалида не пустили без очереди в Ботанический сад в Петербурге

В Ботаническом саду Петербурга без очереди не пропустили ребенка-инвалида Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга отказались пропускать без очереди женщину с ребенком-инвалидом. Мама привезла сына полюбоваться растениями в оранжерее, однако на кассе ей не дали купить билет вне очереди, хотя на это у нее есть полное право. С жалобой женщина обратилась к уполномоченной по правам детей в Петербурге Анне Митяниной. Об этом 26 апреля 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- К Анне Митяниной обратилась мама ребенка-инвалида. Она рассказала, что ей отказали в покупке билета в Ботанический сад вне очереди, хотя у нее есть на это законные основания. При этом, по ее словам, сын устал, но ни у касс, ни в оранжереях не оказалось места для отдыха, - пишет издание со ссылкой на пресс-службе омбудсмена.

Анна Митянина направила запрос в Ботанический сад. Руководство учреждение сообщило, что провело дополнительный инструктаж с сотрудниками, чтобы впредь избежать подобных ситуаций.