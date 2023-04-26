Мотоциклист вылетел в кювет и погиб на трассе в Ленобласти

Мотоциклист погиб до приезда скорой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткое смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 61 километре автодороги из Песков в Подгорье. Днем 25 апреля в аварии погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мотоциклист на «Хонде» ехал от поселка Коробицыно в сторону поселка Подгорье. На левом закруглении он не справился с управлением и вылетел с дороги в правый кювет. Мотоцикл перевернулся, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Мотоциклист погиб от полученных травм на месте, до приезда скорой помощи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все детали и обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, накануне в Петербурге сбили самокатчика, который переезжал дорогу на красный сигнал светофора. 19-летнего парня госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.