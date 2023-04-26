Призывникам в Петербурге начали приходить повестки с напоминанием об ограничениях за неявку. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начали рассылать призывникам повестки с напоминанием об ограничениях за неявку. Эту информацию подтвердили spb.kp.ru в пресс-службе Западного военного округа. Напомним, изначально фотографии повесток начали появляться в соцсетях и телеграмм-каналах.

- Мы подтверждаем подлинность новых повесток, - прокомментировали в ведомстве.

Предупреждение об ограничениях выглядит на повестках как печать красного цвета. В ней сообщается, что в случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении призывника будут вводить ограничительные меры.

Напомним, в России собираются присылать повестки призывникам на срочную службу с помощью портала Госуслуг. Сначала это сделают в тестовом режиме, а после такую передачу документа приравняют к получению лично в руки.