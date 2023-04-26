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НовостиДом. Семья26 апреля 2023 15:08

Росприроднадзор попросил петербуржцев не фотографироваться со змеями на улицах города

Это может навредить и животным, и людям
Анастасия НУРАДИЛОВА
Неизвестные предлагали сфотографироваться на Итальянской улице. Фото: Росприроднадзор

Неизвестные предлагали сфотографироваться на Итальянской улице. Фото: Росприроднадзор

В Петербурге на Итальянской улице 25 апреля неизвестные молодые люди предлагали прохожим сфотографироваться со змеями. Герпетологи определили, что это были императорский удав и тигровый питон. Специалисты Росприроднадзора попросили петербуржцев и гостей города не вступать в контакт с экзотическими животными.

- Для питона и удава важно поддерживать постоянную фоновую температуру, которая составляет от 24-26 градусов, а в точке прогрева до 30-34 градусов. С террариумными животным следует контактировать только чистыми руками, так как в отличие от своих диких собратьев, это достаточно нежные животные, - отметили в ведомстве.

Специалисты объяснили, что из-за такого содержания животных сокращается их продолжительность жизни. Также змеи могут среагировать на новые запахи и из-за этого проявить беспокойство, вести себя агрессивно, чтобы защититься.