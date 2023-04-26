Петербуржца наградили орденом Мужества за спасение пенсионера и его внуков из ямы с кипятком

Юдин рисковал своей жизнью. Фото: Пресс-служба Смольного

Министр МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Александр Беглов вручили награды спасателям, которые вытащили пенсионера и двоих его маленьких внуков из провалившейся в кипяток машины. Напомним, происшествие случилось рано утром 5 апреля на Рижском проспекте в Петербурге. Там прорвало трубу с горячей водой, провалился асфальт, и машина вместе с ним.

- Начальник караула Сергей Юдин и пожарный Саранг Мешкеев сейчас проходят курс лечения. За подвиг их наградили медалями «За спасение погибавших». Сергей Юдин награжден также орденом Мужества, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Напомним, спасатель Сергей Юдин после случившегося попал в реанимацию. Он получил ожоги более 30 процентов тела.

- Вы достойны самого глубокого уважения и признания. Желаю вам скорейшего выздоровления, - сказал героям губернатор Петербурга Александр Беглов.