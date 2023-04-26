ЗСД ищет подрядчика для строительства в Петербурге второй части Шкиперской развязки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге начались поиски подрядчика для строительства второго участка первого этапа Шкиперской развязки. Конкурс объявил «Западный скоростной диаметр». Тендер опубликован накануне на портале госзакупок. Начальная цена контракта составила 1,231 миллиарда рублей.

- Заявки принимаются до 11 мая, - говорится в документации к конкурсу на поиск подрядчика.

Когда специалиста для проведения работ все-таки найдут, ему предстоит завершить строительство, обозначенное в документах, к 30 сентября следующего года. После этого подрядчик еще 15 лет должен будет выполнять гарантийное обслуживание.

Напомним, Шкиперская развязка сможет обеспечить транспортную доступность Васильевского острова в круглосуточном режиме. Строить ее начали в 2021 году. В текущем году планируется открыть первую очередь в составе трех съездов.