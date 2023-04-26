Движение автобусов изменят из-за репетиций парада Победы в Петербурге

Из-за репетиций парада Победы изменится движение автобусов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице полным ходом идут репетиции парада Победы. Из-за этого изменится движение автобусов №2, №3, №7, №22, №24 и №27. Об этом сообщили в пресс-службе Пассажиравтотранса.

– Временные маршруты будут действовать 27 апреля и 4 мая с 14:00 до 18:30, 7 мая с 07:00 до 12:30, а также 8 мая с 15:00 до 16:30, – уточнили в пресс-службе компании.

К слову, второй маршрут поедет от «проспекта Маршала Жукова» по улице Декабристов, далее по улице Глинки до «Театральной площади». На обратном пути транспорт заедет на Римского-Корсакова, Лермонтовский и Английский проспекты.

№3 двинется от «улицы Костюшко» до Невского, оттуда на Садовую улицу, Никольскую площадь.

Пассажиры «семерки» смогут добраться до первой Кадетской линии, Университетской набережной, Благовещенского моста, площади Труда, Крюкова канала. А автобус №22 выедет с «улицы Стасовой» через Никольскую площадь, Римского-Корсакова и Лермонтовский проспекты. А на обратном пути заедет на Ново-Никольский мост.

Маршрут №24 пройдет от «Хасанской» до Поцелуева моста, улицы и площади Труда, Благовещенского моста, набережной Лейтенанта Шмидта. А №27 выедет от «Белорусской» до проспекта Римского-Корсакова. Обратно двинется через улицу Декабристов, Глинки и Никольскую площадь.