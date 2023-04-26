Груженая фура снесла остановку на трассе М-10 в Ленобласти

Груженая фура снесла остановку на трассе М-10. Фото: t.me/spb_top_news

Утром 26 апреля на трассе М-10, соединяющей две столицы, произошло ДТП. Водитель груженной строительными блоками фуры не справился с управлением. Из-за этого он въехал в опору освещения, а после транспорт отнесло в находящуюся рядом автобусную остановку. На этом тормозной путь не закончился: грузовик улетел в кювет на 624-м километре трассы недалеко от поселка Рябово. Информация об этом появилась в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– К счастью, в аварии никто не пострадал, – сообщили очевидцы.

К слову, на фото прекрасно видно, как двигался грузовик после столкновения с ограждением и остановкой. За ним пролегла дорожка из белых и тяжелых строительных блоков. Естественно, укладочные материалы разбились и для строительства они вряд ли пригодятся. Кстати, на месте снесенной остановки сейчас остался только раскуроченный участок.