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НовостиОбщество26 апреля 2023 17:27

Иноагентов планируют оставить без господдержки в Ленобласти

Наказывать будут и тех, кто способствует их работе
Элеонора КУРЮМОВА
Иноагентов планируют оставить без господдержки.

Иноагентов планируют оставить без господдержки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Законопроект о запрете иностранными агентами получать государственную имущественную помощь внесли на рассмотрение в Госдуму. Инициировали проект зампред комитета Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

– Имущественная поддержка — это большая помощь для НКО. Мы не можем предоставлять ее тем, кто работает против интересов России, – подчеркнула Ольга Занко.

Как стало известно, помощь откажут в помощи не только некоммерческим организациям, но и всем юрлицам, внесенным в список иноагентов. В тексте законопроекта есть и положения о наказании для тех, кто способствует нарушению законодательства о них.

Инициативу поддержали специальная комиссия Госдумы, борющаяся с настроенными против России организациями, министерство юстиции и экономического развития.