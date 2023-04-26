Бесплатными станут пригородные автобусы для льготников с 27 апреля по 31 октября в Петербурге

Льготными станут 60 пригородных маршрутов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые меры поддержки горожан вводят в Северной столице. Так, с 27 апреля по 31 октября 2023 года бесплатными сделают 60 пригородных маршрутов для пенсионеров, ветеранов, тружеников тыла, почетных доноров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Для того, чтобы проезд был бесплатным, необходимо оформить специальный именной льготный билет на пригородные автобусы, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В комитете также рассказали, что сделать его можно в кассах метрополитена на действующий электронный проездной. Если же его нет, носитель также нужно оформить в подземке. Пользователю льготы необходимо написать заявление, а также приложить к нему паспорт, справку о постановке на учет и документы, подтверждающие право на меру поддержки. Полный список категорий, имеющих право на бесплатный проезд опубликовали здесь.