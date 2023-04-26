Родственников потерявшегося 11-летнего мальчика разыскивают в Ленобласти

«ЛизаАлерт» разыскивает родственников 11-летнего потерявшегося мальчика. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Сотрудники поисково-спасательного отряда Северной столицы столкнулись с необычной ситуацией. Волонтеры нашли потерявшегося мальчика на улицах Ломоносовского района Ленобласти. На вид ребенку около 11 лет. Представился малыш Димой Скрябиным. По другой версии – Скурдиным. Об этом в своем сообществе ВКонтакте сообщили сотрудники «ЛизыАлерт».

– Помогите найти родственников, – обратились волонтеры к пользователям.

Известно, что с 24 апреля ребенок находится в одном из медучреждений города. Из особых примет мальчика: рост около 145 сантиметров, карие глаза и темные волосы. Малыш был одет в черную куртку, с собой носил зеленую сумку. Сообщить любую информацию о близких потеряшки можно, как всегда, в 112 или по телефону 8 800 700 54 52.

Кроме того, на связи с неравнодушными инфорг мальчика – Наталья (Грушечка). Обратиться к ней можно по номеру 8 911 145 26 86.