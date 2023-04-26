Завкафедрой арестовали за шантаж преподавателя и взяточничество в Петербурге

Работника одного из вузов арестовали за шантаж преподавателя и взяточничество. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Василеостровский суд Северной столицы отправил под домашний арест до 31 мая заведующего кафедрой физкультуры одно из вузов города. Как стало известно, он шантажировал своих подчиненных и даже получил от двоих из них более 650 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Следователи считают, что зимой прошлого года доцент потребовал от одной из своих сотрудниц ежемесячно переводить ему деньги, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, заведующий угрожал сотруднице «трудностями, связанными с преподавательской деятельностью», если она не согласится на его условия. Далее пострадавшая более четырех лет подряд ежемесячно отправляла руководителю деньги. Всего с 2017 по 2021 года он получил около 308 807 рублей. Пострадал от его действий еще один работник. От него завкафедрой получил более 366 000 рублей за три года.