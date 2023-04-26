Сакура зацвела в Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге

Сакура зацвела в Ботаническом саду. Фото: t.me/botsad_spb_official

Сакура зацвела в саду Петра Великого. Для того, чтобы насладиться прекрасной японской вишней у жителей Северной столицы есть только одна неделя. Вместе с ней распустилась и магнолия. Об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада.

– Важно понимать, что очень теплая погода или дожди сократят время цветения, – предупредили в пресс-службе учреждения.

Как стало известно, 25 апреля уже распустились первые цветы. Сакуре, по словам сотрудников сада, потребуется еще два-три теплых дня, чтобы началось полное цветение. Его будут отсчитывать с момента, когда распустятся пять-десять процентов цветков.

В пресс-службе Ботанического сада также напомнили, что через несколько дней, 29 и 30 апреля, в оранжерее пройдет фестиваль «День подснежника». К слову, продаваться только единые фестивальные билеты. Совсем скоро они появятся на сайте.