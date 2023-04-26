Видео жесткого наезда автокрана на девочку в Петербурге появилось в Сети

Видео жесткого наезда автокрана на девочку появилось в Сети. Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 26 апреля около пяти часов на пересечении проспекта Юрия Гагарина и Орджоникидзе в Северной столице произошло жесткое ДТП. Автокран сбил 12-летнего ребенка на полном ходу. Видеозаписи с камер появились в Сети.

– 50-тонная машина сбила ребенка у 61 дома, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили правоохранители, за рулем автокрана находился 41-летний мужчина. Он наехал на девочку, которая переходила «зебру», предположительно, на зеленый сигнал светофора. Ребенка, как выяснилось, госпитализировали в одну из больниц Северной столицы в крайне тяжелом состоянии. Сотрудники полиции по факту ДТП сейчас проводят проверку и уточняют обстоятельства, а также детали происшествия.

Ранее spb.kp.ru писала, что устроившего ДТП пьяного петербуржца приговорили к трем годам условно.