Температурный максимум обновился 26 апреля в Петербурге

Температурный максимум обновился 26 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Метеорологический сюрприз преподнес конец апреля жителям Северной столицы. Как выяснилось, в регионе 26 апреля сменился температурный лидер. Так, воздух в городе на Неве прогрелся к завершению дня до плюс 21,8 градуса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

– Сегодня, последний солнечный и теплый день перед затяжным похолоданием стал в Северной столице самым теплым с начала 2023 года, – уточнил метеоролог.

Как стало известно, отметка термометров на городской метеостанции оказалась на 0,2 градуса выше чем двумя днями ранее – 24 и 25 апреля. Синоптик также предупредил, что уже завтра, 27 числа, в городе на Неве резко похолодает. По предварительным прогнозам, температура воздуха опустится на целых десять градусов.