Без вести пропавшего 74-летнего мужчину разыскивают в Петербурге

Волонтеры ищут пропавшего 74-летнего мужчину. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Ангелами волонтерам «ЛизыАлерт» приходится быть не только для маленьких жителей Северной столицы, но и для взрослых. Как стало известно, 26 апреля пропал без вести 74-летний мужчина. Он ушел из дома днем и до сих пор его местоположение не известно. Об этом в сообществе в ВКонтакте сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда.

– Помогите найти человека! Требуется помощь добровольцев, – добавили волонтеры в записи под фотографией пропавшего.

Очевидцев и самих поисковиков заставляет нервничать и та информация, которую сообщили родные пенсионера. Оказывается, он не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. На ориентировке отметили некоторые приметы, по которым потерявшегося можно узнать: высокий рост – около 176 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и седые волосы. Как сообщили родственники, из дома мужчина ушел в черной куртке с красным воротником, зеленой ветровке, синих джинсах и серых кроссовках. С собой у него была также черная сумка, которую обычно носит через плечо.

Передать известные сведения о пропавшем можно напрямую инфоргу Юлие (Чайке) по телефону 8 904 550 80 69.