Завершены поиски родных потерявшегося 11-летнего мальчика в Ленобласти

Родных потерявшегося 11-летнего мальчика нашли в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры «ЛизыАлерт» вновь воссоединили одну из семей Ленобласти. Ранее spb.kp.ru писала, что в регионе разыскивают родственников потерявшегося 11-летнего мальчика из Ломоносовского района. Вечером 26 апреля стало известно, что поисковая операция завершилась скорой встречей родных. Об этом волонтеры сообщили в сообществе ПСО ВКонтакте.

– Родственники найдены! Благодарим всех за помощь, – обратились спасатели к пользователям.

Напомним, что сотрудники ПСО нашли ребенка, представившегося Димой. К слову, с 24 апреля малыш находился в одном из медучреждений региона. После завершений поисков волонтеры вновь напомнили, что из этических соображений они не сообщают обстоятельства пропажи и обнаружения людей. Кроме того, поисковики убедительно просят воздержаться от версий, предположений, пожеланий и молитв в комментариях. Они предназначены для проверки свидетельств о пропавшем.