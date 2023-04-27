Продажи автомобилей с пробегом выросли в Петербурге на 13,5%

Продажи «трехлеток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли на 13,5% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала года выросли продажи автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет. Причем, рост продаж на такие автомобили в первом квартале вырос на 13,4 процентов. Самыми востребованными моделями в сегменте стали Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia K5, Kia Rio и Toyota Camry. Об этом 27 апреля 2023 года сообщает "Авито Авто".

- Многие покупатели рассматривают трехлетние автомобили в качестве альтернативы новым из салона. Как правило, трехлетки обладают современными характеристиками, на них еще действует гарантия производителя, и часто такие авто имеют небольшой пробег, - отметили специалисты.

Стоит отметить, что средняя цена на такую машину составила 2,3 миллиона рублей. При этом предложений на рынке тоже стало больше. Доля таких машин увеличилась до 10,3 процентов.