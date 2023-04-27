Грозы и холодная погода будут в Петербурге 27 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург пришла холодная погода, которая простоит теперь долго. В четверг, 27 апреля 2023 года, как и обещали синоптики, температура воздуха опустится до обычной климатический нормы, пройдут дожди и даже могут быть грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется в зоне атмосферного фронта, который поделит регион на холодный запад и тёплый восток. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге будет прохладно, в пределах 11-13 градусов, по Ленинградской области от 9 до плюс 14 градусов, но на востоке региона все еще тепло - 15-20 градусов. Ветер окажется западный и порывистым до 5-10 метров в секунду.

В пятницу в начале дня кратковременные дожди, похолодание продолжится.