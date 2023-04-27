Петербуржцы назвали желаемую пенсию в 48,7 тысяч рублей

Петербуржцы мечтают о пенсии в размере 48,7 тысяч рублей в месяц Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга рассказали, какой бы хотели видеть свою пенсию. Горожане отметили, что достойная пенсия для них была бы 48,7 тысяч рублей. При том, в среднем реальная пенсия обычно в 2,5 раза меньше - порядка 18,5 тысяч рублей. Об этом 27 апреля 2023 года сообщает сервис SuperJob.

- В Санкт-Петербурге в апреле 2023 года средний размер желаемой пенсии составляет 48,7 тысяч рублей. В Ноябре 2022 года петербуржцы мечтали о 48,2 тысячах рублей, в апреле 2022 – о 47,9 тысячах, - говорится в исследовании.

Стоит отметить, что, как правило, большую сумму для пенсии называют более молодые люди. Помимо этого, мужчинам хочется получать больше денег, нежели женщинам.