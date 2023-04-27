Станцию метро «Выборгская» в Петербурге снова закрыли на вход утром 27 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже четвертый день подряд по утрам закрывают станцию метро "Выборгская". Вестибюль закрывают лишь на вход, выйти со станции можно. Так и 27 апреля 2023 года в 8:42 часов снова входные двери оказались закрыты. Об этом рассказали в пресс-службе городского метрополитена.

- В 8:42 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Лесная", "Площадь Ленина", - сообщили в пресс-службе подземки.

Напомним, что ограничения на станции вводят из-за капитального ремонта эскалатора, который начался на прошлой неделе.

Пока станция закрыта пассажиры могут добраться на автобусе №86 и 267, а также трамвае №20 до "Площади Ленина", до метро "Лесная" на 251 и 267 автобусах и трамваях № 20 и 61.