ЗакС Петербурга выступил против усыпления бездомных собак Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На днях в Госдуме выдвинули закон, разрешающий усыпление бездомных собак, которые проявляют агрессию. Однако в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступили против этой инициативы. Депутаты города считают, что к животным надо применять иные, более гуманные меры. Об этом 27 апреля 2023 года рассказал парламентарий Денис Четырбок.

- Бороться нужно не со следствием, а с причиной. Не животных умерщвлять, а приюты строить, вводить обязательную регистрацию, активнее заниматься отловом, - отметил Четырбок.

Также он добавил, что в Петербурге следует массово проводить стерилизацию бездомных животных, увеличить количество бесплатных вакцин, развивать программу по пристройству собак и поддерживать волонтеров, которые помогают брошенным животным.

Данный вопрос депутаты будут рассматривать на ближайших заседаниях.