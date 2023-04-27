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НовостиОбщество27 апреля 2023 6:55

ЗакС Петербурга выступил против усыпления бездомных собак

Ранее на федеральном уровне рассмотрели закон об умерщвлении животных
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
ЗакС Петербурга выступил против усыпления бездомных собак

ЗакС Петербурга выступил против усыпления бездомных собак

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На днях в Госдуме выдвинули закон, разрешающий усыпление бездомных собак, которые проявляют агрессию. Однако в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступили против этой инициативы. Депутаты города считают, что к животным надо применять иные, более гуманные меры. Об этом 27 апреля 2023 года рассказал парламентарий Денис Четырбок.

- Бороться нужно не со следствием, а с причиной. Не животных умерщвлять, а приюты строить, вводить обязательную регистрацию, активнее заниматься отловом, - отметил Четырбок.

Также он добавил, что в Петербурге следует массово проводить стерилизацию бездомных животных, увеличить количество бесплатных вакцин, развивать программу по пристройству собак и поддерживать волонтеров, которые помогают брошенным животным.

Данный вопрос депутаты будут рассматривать на ближайших заседаниях.