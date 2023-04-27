Суд в Петербурге арестовал бывшую сотрудницу налоговой по делу о крупных взятках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения бывшей сотруднице налоговой, которую подозревают в получении взятки. Об этом 25 апреля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- По версии следствия, в марте прошлого года женщина потребовала от коммерческой компании ежемесячные выплаты – 120 тысяч рублей, а в мае изменила эту сумму на 1 миллион 320 тысяч. За это она обещала, что в организации не будут проводить налоговых проверок, - говорится в сообщении ведомства.

После этого компания отдала женщине еще 9 миллионов 480 тысяч рублей. Подозреваемую женщину задержали 25 апреля. Суд принял решение арестовать ее на два месяца. В следственном изоляторе она пробудет, как минимум, до 24 июня. Ранее ей предъявили обвинение.

Напомним, накануне в Петербурге арестовали бывшего заведующего кафедрой физкультуры одного из университетов. Он подозревается в вымогательстве денег с преподавателей.