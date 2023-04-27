Членство депутата ЗакСа Петербурга Елены Раховой в «Единой России» приостановили из-за обвинений в мошенничестве

Рахова является депутатом ЗакСа. Фото: КУЗЕНКОВ Олег

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Петербурге сообщило о временном прекращении членства Елены Раховой. Она также является депутатом Законодательного собрания. Сейчас женщину подозревают в мошенничестве по делу о махинациях в школе Калининского района на 28 миллионов рублей.

- Решение о временном прекращении членства приняли в региональном отделении партии согласно её Уставу после того, как появилась информация о том, что правоохранительные органы предъявили депутатам обвинения в совершении преступлений, - объяснили в региональном отделении партии.

При этом руководству партии не известны все детали случившегося. Но секретарь Сергей Боярский объяснил, что партия обязана среагировать на информацию об уголовном деле.

Напомним, следователи провели в школе обыски. По версии следствия, директор школы устраивала в учреждение своих родственников и знакомых, но фактически они там не работали, а только получали зарплату. Как к делу относится депутат Елена Рахова – пока не сообщается.