Аспирант из Петербурга поджег Историко-литературный музей в Пушкине

Расследование продолжается. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге предъявили обвинение в хулиганстве мужчине, который 26 апреля пытался поджечь Историко-литературный музей на Леонтьевской улице. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Парень грубо нарушил общественный порядок. Вместе с другими соучастниками, он облил фасад здания горючей жидкостью и поджег его. После этого парень сбежал, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и ищут соучастников обвиняемого парня, чтобы их тоже привлечь к уголовное ответственности. Расследование дела продолжается. Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По информации АН "Оперативное прикрытие", музей пытался поджечь аспирант одного из петербургских вузов. Здание не пострадало: только закоптилась стена.