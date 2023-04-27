Петербуржец требовал убить собаку и угрожал мужчине ножом

Сейчас дебошира ищет полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Выборгского района Петербурга проводит проверку после хулиганской выходки около дома на Лесном проспекте. Неизвестный подошел к мужчине и начал угрожать ему ножом и требовать, чтобы тот убил свою собаку. Потом дебошир выстрелил. Предполагается, что это было светошумовое оружие.

- Сотрудники полиции выяснили, что между мужчинами произошла ссора. Из-за этого хулиган потребовал убить пса породы майорский мастиф. Дальше он выстрелил в сторону оппонента и уехал на машине «Ситроен», - говорится в сообщении ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские проводят проверку и выясняют личность и местонахождение злоумышленника.

Напомним, накануне аспирант одного из петербургских вузов пытался поджечь музей в Пушкине. Его задержали. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения.