Магазины Maag перенесли открытие в Петербурге из-за ремонта в помещениях

Магазины откроются в помещениях бывшей Zara. Фото: Юлия СТАЛИНА

В Северной столице перенесли долгожданное открытие магазинов одежды Maag, которое было запланировано на четверг, 27 апреля. Корреспонденты spb.kp.ru побывали на Невском проспекте около «Дома Мертенса», но там сообщили, что открытие наследника Zara перенесли не неопределенный срок.

- Внутри магазина еще во всю идет ремонт и стоят строительные леса. Двери перед посетителями, которые надеялись совершить покупки, закрыли. Рабочий сказал, что магазин точно не откроют ни сегодня, ни завтра, - рассказала корреспондент spb.kp.ru с места событий.

В торговом центре «Галерея» любимый всеми магазин одежды тоже сегодня не открылся. Но, по предварительной информации, его могут открыть завтра, 28 апреля.

В Москве первый Maag уже принимает покупателей. Одежду нового бренда можно купить на Кузнецком мосту. А жителям Северной столицы остается только ждать окончания ремонта в помещениях бывшей Zara.