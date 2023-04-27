Суд Ленобласти отправил мужчину в колонию на 9,5 лет за жестокое убийство матери его друга

Суд отправил мужчину в колонию на 9,5 лет за жестокое убийство матери его друга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти мужчину признали виновным в убийстве матери друга. Все произошло в мае 2019 года. Пьяный парень встретил женщину, и между ними возникла ссора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Осужденный избил и задушил женщину. А потом обложил ее тело автомобильными покрышками и поджег, затем скрылся с места преступления, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Мужчина признал свою вину на судебном заседании. Его причастность подтвердили и доказательства, которые собрали следователи. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев. Это время осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, суд в Петербурге арестовал бывшую сотрудницу налоговой по делу о крупных взятках. Женщина незаконным путем получила несколько миллионов рублей.