Morgan Stanley хочет продать свою долю в ТЦ «Галерея» в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Американская компания Morgan Stanley собирается продать свою долю в торговом центре «Галерея» в Петербурге. Размер доли составляет 50 процентов. Об этом 27 апреля пишут «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, которые работали с этим объектом.

- Потенциальным покупателем может стать «ТПС недвижимость». Но обязывающих соглашений между сторонами еще не подписано, - сообщает издание.

«Галерея» - это последний актив американской компании. Раньше ей принадлежала еще часть ТРЦ «Метрополис» в Москве, но этот объект потом выкупил армянский инвестфонд.

К слову, эксперты оценивают стоимость доли американской компании в петербургском торговом центре«Галерея» в диапазоне от 22,5 миллиардов рублей до 60 миллиардов.