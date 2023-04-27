Риелторы заставляли петербуржцев продавать доли в собственных квартирах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Петербурга задержали группу риелторов, которых подозревают в том, что они заставляли людей продавать доли в своих квартирах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 27 апреля.

- Преступники действовали «под крышей» официального агентства недвижимости, владельцем которого был один из организаторов преступной схемы, который уже привлекался к ответственности за подделку документов, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники полиции задержали также еще двух ранее судимых мужчин. По версии следствия, они предлагали свои услуги людям, у которых возникали споры по разделу недвижимости с родственниками. Злоумышленники выкупали долю в спорной квартире, а потом принимались за владельца остальной части квартиры.

Ему предлагали либо выкупить эту ранее купленную долю по завышенной цене, либо продать оставшуюся долю по заниженной цене. Или же продать всю квартиру новому владельцу.

Собственники отказывались от этих вариантов, тогда риелторы начинали угрожать ему сменой замков и подселением маргиналов. Некоторые собственники вынужденно соглашались с предложенными вариантами. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.