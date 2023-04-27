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НовостиОбщество27 апреля 2023 10:00

Дом с мастерской фотографа Карла Буллы в Петербурге признали региональным памятником

Сейчас это многоквартирный дом
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сейчас это многоквартирный дом. Фото: КГИОП

Сейчас это многоквартирный дом. Фото: КГИОП

В Петербурге Дом с мастерской фотографа Карла Буллы признали региональным памятником. Здание находится на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы. О его новом статусе 26 апреля сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

- В настоящее время здание представляет собой многоквартирный жилой дом. До наших дней сохранились объёмно-пространственное, объемно-планировочное и архитектурно-художественное решения, историческая конструктивная система, - сообщили в пресс-службе КГИОП.

Напомним, в 1930-е годы в этом здании находился магазин электротехнических изделий, в витрине которого была установлена первая в городе газосветная реклама. Потом там работали студия звукозаписи, магазины подарков и антиквариата. В КГИОП отметили архитектурные особенности здания.

- В верхней части фасада выделяются два массивных эркера, обрамленные колоннами и лучковыми фронтонами, на углу – изящный круглый эркер с колоннами, увенчанный куполом, рассказали в ведомстве.

Мастерская фотографа Буллы изнутри. Фото: Мастерская фотографа Буллы

Мастерская фотографа Буллы изнутри. Фото: Мастерская фотографа Буллы