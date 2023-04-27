Фестиваль ледоколов и вальс буксиров откроют туристический сезон в Петербурге

Фестиваль стартует 29 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 29 апреля откроется летний туристический сезон. На набережной Лейтенанта Шмидта в этот день стартует Фестиваль ледоколов, который пройдет в городе до 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма.

- В рамках фестиваля три дня на набережной Лейтенанта Шмидта будут пришвартованы знаменитые ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», - сообщили петербуржцам в комитете.

На борту легендарного ледокола-музея «Красин» пройдут специальные выставки. Также на территории фестиваля организуют различные мастер-классы для детей и взрослых и автограф-сессии с писателями.

Посетить фестиваль можно с 29 апреля по 1 мая с 11:00 до 19:00. В первый день в 18:00 по Неве проплывут белоснежные суда с парусами, а 30 апреля в 14:30 петербуржцы и гости города увидят вальс буксиров, который стал визитной карточкой фестиваля.