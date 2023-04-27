Мужчина изнасиловал женщину в Петербурге, вломившись в ее квартиру

В Сестрорецке молодой грабитель жестоко изнасиловал женщину в ее квартире Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина вломился в квартиру жительницы Курортного района и изнасиловал ее. Все произошло в ночь на 26 апреля 2023 года в городе Сестрорецк. Жертвой изнасилования стала 57-летняя женщина, директор компании по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 4:41 женщина позвонила в полицию Курортного района и сообщила, что около 4 часов в своей квартире на улице Всеволода Боброва неизвестный совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

Спустя 15 минут на место уже прибыли сотрудники полиции, которые по горячим следам задержали 30-летнего мужчину, живущего в соседнем доме.

По факту было возбуждено уголовное дело об изнасиловании с угрозой жизни. Известно, что подозреваемый уже был ранее судим за ограбление.