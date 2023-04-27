10-балльные пробки сковали Невский проспект в Петербурге из-за репетиции парада Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Санкт-Петербурга днем 27 апреля 2023 года произошел транспортный коллапс. Невский проспект, Литейный и Загородный сковали 10-балльные пробки. Такие заторы на дорогах образовались из-за репетиции парада, так как на Дворцовую площадь съезжалась военная техника.

- Неожиданно плотное движение сейчас на Невском проспекте. Загруженность магистрали к Дворцовой площади — 10 баллов, - сообщили в сервисе "Яндекс".

Также очень плотная обстановка на Литейном и Загородном проспектах. Загруженность дороги к Литейному мосту также оценивается в 10 баллов.

Напомним, что в 14:00 часов в связи репетицией Парада Победы перекрыли движение по Невскому проспекту от Дворцовой площади до Садовой улицы, а также по ряду улиц вокруг площади, включая Дворцовую набережную. Ограничения снимут только с 18:30 часов.