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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:13

Автомобили без номеров будут эвакуировать из зоны платной парковки в Петербурге

Машины вывезут на штрафстоянки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Автомобили без номеров будут эвакуировать из зоны платной парковки в Петербурге.

Автомобили без номеров будут эвакуировать из зоны платной парковки в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые нормы в зоне платной парковки введут в Петербурге. Теперь автомобили без номерных знаков будут эвакуировать. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по транспорту.

- Размеры штрафов пока не определены. Мера создана для таких водителей, которые специально снимают номера, чтобы не платить за парковку. Не стоит так оставлять машины и тем, кто потерял номера или еще не получил новые, - сообщили в издании.

Автомобили нарушителей будут вывозить на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. В городе будут работать как обычные эвакуаторы, так и эвакуаторы с манипуляторами.

Кроме этого, за соблюдением правил парковки наблюдают специалисты отдела Центра управления парковками, которые патрулируют улицы и убирают лишнее с номеров машин.