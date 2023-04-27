Пассажирский поезд насмерть сбил пенсионера в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Транспортная полиция Петербурга проводит проверку после смертельного травмирования пенсионера на железнодорожном перегоне Товарная-Обухово. Трагедия случилась накануне. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.

- 75-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Он не заметил поезда с сообщением дальнего следования «Петербург-Самара». Из-за наезда пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении ведомства.

Поезд, которые проезжал мимо платформы, задел мужчину, когда тот спускался с этой платформы. Из-за происшествия задержали два поезда: «Петербург-Самара» на 12 минут и «Петербург-Москва» на 8 минут. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Ленобласти пенсионер умер от истощения. Мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии, и врачи уже не смогли спасти его.